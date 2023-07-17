Водитель легковушки сбил 8-летнего ребенка в Апшеронском районе

ДТП произошло 17 июля в 13:32 на автодороге в станице Кубанской.

Известно, что 40-летний водитель автомобиля Lada Granta двигался с большой скоростью и наехал на 8-летнего ребенка, который перебегал проезжую часть в неположенном месте.

В результате столкновения ребенок получил травмы. Его госпитализировали в местную больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, пишет газета «Апшеронский рабочий».

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