Водитель легковушки сбил 8-летнего ребенка в Апшеронском районе
Происшествия
17.07.2023 21:28
ДТП произошло 17 июля в 13:32 на автодороге в станице Кубанской.
Известно, что 40-летний водитель автомобиля Lada Granta двигался с большой скоростью и наехал на 8-летнего ребенка, который перебегал проезжую часть в неположенном месте.
В результате столкновения ребенок получил травмы. Его госпитализировали в местную больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, пишет газета «Апшеронский рабочий».
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