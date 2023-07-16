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В Сочи водитель иномарки сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-voditel-inomarki-sbil-15-letnyuyu-devochku-na-peshehodnom-perehode
В Сочи водитель иномарки сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе
Фото t.me/gibddsochi

ДТП произошло 15 июля около 17:00 в Хостинском районе Сочи на улице Учительской.

Девочка-подросток переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На нее наехал автомобиль Kia под управлением 33-летнего водителя.

В результате ДТП подростку потребовалась медицинская помощь, сообщает пресс-служба ОГИБДД по Сочи.

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