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Двое 15-летних подростков на мопеде разбились насмерть, влетев во внедорожник в Крыму

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-15-letnih-podrostkov-na-mopede-razbilis-nasmert-vletev-vo-vnedorozhnik-v-krymu
Двое 15-летних подростков на мопеде разбились насмерть, влетев во внедорожник в Крыму
Фото t.me/mvdCrimea82

Смертельная авария произошла 1 июля около 21:30 на автодороге Симферополь — Николаевка возле села Новозбурьевка.

По предварительным данным, 44-летний водитель ехал на автомобиле Land Rover в сторону Симферополя. Он решил обогнать машину, которая ехала впереди, и выехал на встречную полосу, там где обгон разрешен.

Но навстречу ехал мопед Honda Dio с выключенными фарами. Произошло столкновение.

На мопеде ехали два 15-летних подростка — они оба погибли. По факту смертельного ДТП с несовершеннолетними проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Фото t.me/mvdCrimea82

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