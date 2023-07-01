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В Сочи грузовик с прицепом влетел в микроавтобус с пассажирами, один человек погиб, трое в больнице

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-gruzovik-s-pritsepom-vletel-v-mikroavtobus-s-passazhirami-odin-chelovek-pogib-troe-v-bolnitse
В Сочи грузовик с прицепом влетел в микроавтобус с пассажирами, один человек погиб, трое в больнице
Фото t.me/gibddsochi

ДТП, в котором один человек погиб и еще трое получили травмы, произошло 1 июля в 3:20 на трассе Джубга — Сочи до границы с Республикой Абхазия 103 км + 950 м.

По предварительным данным, 45-летний водитель фуры Mercedes на правом закруглении дороги допустил вынос полуприцепа на встречную полосу. Прицеп врезался в микроавтобус Ford, осуществляющий заказные перевозки.

В результате аварии погиб 33-летний пассажир микроавтобуса. Кроме того, водителя и двух пассажиров Ford госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время последствия ДТП ликвидировали, движение восстановили, сообщает Госавтоинспекция Сочи в Telegram.

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