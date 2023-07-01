Фура с нектаринами перевернулась под Горячим Ключом

ДТП произошло рано утром 1 июля на трассе в районе Горячего Ключа. Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах виден лежащий на боку большегруз и рассыпанные по дороге нектарины.

В отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что в ДТП никто не пострадал. Автомобиль уже подняли, фрукты убирают с проезжей части.

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