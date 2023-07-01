Две иномарки вылетели с дороги и перевернулись после столкновения с грузовиком на Кубани

ДТП произошло 1 июля в 9:00 на трассе Краснодар — Верхнебаканский между станицей Северской и поселком Ильским.

Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видны две перевернутые машины в кювете и на обочине, а также стоящий на проезжей части грузовик с разбитой фарой.

По предварительным данным, водитель авто Nissan осуществлял буксировку Mercedes-Benz Sprinter. Двигавшийся следом грузовик «Тонар» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в в Mercedes-Benz Sprinter. В результате автомобили опрокинулись.

В ДТП никто не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24», в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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