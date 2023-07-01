Двое взрослых и 3-летний ребенок пострадали в ДТП по дороге к морю в Туапсинском районе

ДТП произошло 30 июня в 15:10 на трассе М-4 «Дон» в Туапсинском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Atlas двигался о стороны Краснодара в сторону Джубги. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai.

В результате аварии травмы получили водитель и два пассажира Hyundai. Один из них — 3-летний ребенок, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: мужчину зажало в покореженной легковушке после столкновения с бензовозом в Краснодарском крае.