Мужчину зажало в покореженной легковушке после столкновения с бензовозом в Краснодарском крае 

Авария произошла вечером 29 июня на улице Юных Коммунаров в станице Анастасиевской в Славянском районе.

По предварительным данным, столкнулись бензовоз и легковой автомобиль марки Opel. В покореженной легковушке оказался зажат мужчина. Чтобы его достать, потребовалась помощь спасателей.

На место ДТП прибыла дежурная смена Славянского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели выставили оградительные конусы, отключили аккумуляторы и при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего из автомобиля Opel. Мужчине оказали первую помощь и передали врачам скорой помощи.

Второй пострадавший выбрался из автомобиля самостоятельно, ему также оказали первую помощь и передали медикам, сообщает пресс-служба «Кубань -СПАС».

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