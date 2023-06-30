Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Мужчину зажало в покореженной легковушке после столкновения с бензовозом в Краснодарском крае 

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchinu-zazhalo-v-pokorezhennoj-legkovushke-posle-stolknoveniya-s-benzovozom-v-krasnodarskom-krae
Мужчину зажало в покореженной легковушке после столкновения с бензовозом в Краснодарском крае 
Фото t.me/kubanspas

Авария произошла вечером 29 июня на улице Юных Коммунаров в станице Анастасиевской в Славянском районе.

По предварительным данным, столкнулись бензовоз и легковой автомобиль марки Opel. В покореженной легковушке оказался зажат мужчина. Чтобы его достать, потребовалась помощь спасателей.

На место ДТП прибыла дежурная смена Славянского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели выставили оградительные конусы, отключили аккумуляторы и при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего из автомобиля Opel. Мужчине оказали первую помощь и передали врачам скорой помощи.

Второй пострадавший выбрался из автомобиля самостоятельно, ему также оказали первую помощь и передали медикам, сообщает пресс-служба «Кубань -СПАС».

Читайте также: на Кубани женщина за рулем иномарки выехала на встречную полосу и врезалась в фуру, она погибла.

Статьи
Рак горла: симптомы, прогнозы и лечение
Рак горла: симптомы, прогнозы и лечение
Водяной орех чилим: что это, польза и вред
Водяной орех чилим: что это, польза и вред
7 причин слушать музыку для здоровья
7 причин слушать музыку для здоровья
Диетолог рассказала, что стоит есть летом, а от чего следует отказаться
Диетолог рассказала, что стоит есть летом, а от чего следует отказаться
Ароматические палочки: польза и вред благовоний
Ароматические палочки: польза и вред благовоний
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях