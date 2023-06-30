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На Кубани женщина за рулем иномарки выехала на встречную полосу и врезалась в фуру, она погибла

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-zhenshhina-za-rulem-inomarki-vyehala-na-vstrechnuyu-polosu-i-vrezalas-v-furu-ona-pogibla
На Кубани женщина за рулем иномарки выехала на встречную полосу и врезалась в фуру, она погибла
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 29 июня около 13:00 на 138-м километре трассы Краснодар — Кропоткин в Кавказском районе.

По предварительным данным, 39-летняя жительница Татарстана ехала за рулем автомобиля марки Brilliance, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком MAN, ща рулем которого был 45-летний водитель.

В результате ДТП женщина-водитель легковушки погибла на месте аварии до приезда скорой помощи. Также пострадал 42-летний пассажир иномарки. После осмотра ему назначили амбулаторное лечение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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