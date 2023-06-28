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Водитель иномарки погиб в ДТП на встречке в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-pogib-v-dtp-na-vstrechke-v-krasnodarskom-krae
Водитель иномарки погиб в ДТП на встречке в Краснодарском крае
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла днем 28 июня на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sportage выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia.

В результате ДТП водитель автомобиля Daewoo погиб на месте аварии до приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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