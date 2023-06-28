Водитель иномарки погиб в ДТП на встречке в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла днем 28 июня на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sportage выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia.

В результате ДТП водитель автомобиля Daewoo погиб на месте аварии до приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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