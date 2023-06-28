В Краснодарском крае водитель легковушки без прав столкнулся на встречке с иномаркой и погиб

Смертельное ДТП произошло 27 июня около 6:00 на трассе «Ладожская — Алексее-Тенгинская» в Усть-Лабинском районе.

По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21103» без прав выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Hyundai, за рулем которого был 23-летний молодой человек.

В результате аварии водитель отечественного автомобиля погиб на месте, водителя иномарки госпитализировали с травмами. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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