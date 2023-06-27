Несовершеннолетняя девушка погибла в ДТП с «КамАЗом» в Красноармейском районе

ДТП, в котором один человек погиб и еще один получил травмы, произошло 26 июня около 23:00 в районе 39 км трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк.

По предварительным данным, 21-летний парень за рулем Mazda Demio выехал на встречную полосу, где врезался в «КамАЗ» с прицепом под управлением 36-летнего мужчины. Водительский стаж молодого человека составлял менее года, сообщили интернет-порталу «Кубань 24», в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП 17-летняя пассажирка иномарки погибла на месте. Водителя Mazda Demio госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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