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Несовершеннолетняя девушка погибла в ДТП с «КамАЗом» в Красноармейском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nesovershennoletnyaya-devushka-pogibla-v-dtp-s-kamazom-v-krasnoarmejskom-rajone?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Несовершеннолетняя девушка погибла в ДТП с «КамАЗом» в Красноармейском районе
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП, в котором один человек погиб и еще один получил травмы, произошло 26 июня около 23:00 в районе 39 км трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк.

По предварительным данным, 21-летний парень за рулем Mazda Demio выехал на встречную полосу, где врезался в «КамАЗ» с прицепом под управлением 36-летнего мужчины. Водительский стаж молодого человека составлял менее года, сообщили интернет-порталу «Кубань 24», в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП 17-летняя пассажирка иномарки погибла на месте. Водителя Mazda Demio госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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