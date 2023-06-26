Водитель легковушки насмерть сбил ребенка на велосипеде в Краснодарском крае

Смертельное ДТП произошло около 13:00 в станице Калниболотской.

По предварительным данным, водитель автомобиля LADA выехал на правую обочину и сбил 9-летнего велосипедиста.

В результате аварии ребенок скончался от травм до приезда скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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