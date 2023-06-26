Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Водитель легковушки насмерть сбил ребенка на велосипеде в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-legkovushki-nasmert-sbil-rebenka-na-velosipede-v-krasnodarskom-krae
Водитель легковушки насмерть сбил ребенка на велосипеде в Краснодарском крае
Фото t.me/mvd_23

Смертельное ДТП произошло около 13:00 в станице Калниболотской.

По предварительным данным, водитель автомобиля LADA выехал на правую обочину и сбил 9-летнего велосипедиста.

В результате аварии ребенок скончался от травм до приезда скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Усть-Лабинске мотоциклист сбил мальчика и уехал, ребенок в реанимации.

Статьи
Признанные шедевры: пятерка самых страшных фильмов
Признанные шедевры: пятерка самых страшных фильмов
Чем так полезен мед: топ-10 самых популярных видов меда
Чем так полезен мед: топ-10 самых популярных видов меда
10 вещей, которые нельзя делать в жару
10 вещей, которые нельзя делать в жару
Смородина и не только: педиатр рассказала, какие ягоды обязательно нужно давать детям
Смородина и не только: педиатр рассказала, какие ягоды обязательно нужно давать детям
5 самых простых для изучения языков мира
5 самых простых для изучения языков мира
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях