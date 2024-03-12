Водитель легковушки разбился насмерть, врезавшись в забор в Армавире

Смертельная авария произошла 12 марта в 10:40 на пересечении улиц Кирова и Луначарского.

По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Lada Granta не уступил дорогу автомобилю Kia, а затем врезался в кирпичный забор.

В результате ДТП водитель Lada скончался на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает Гоавтоинспекция Кубани в Telegram.

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