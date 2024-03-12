Водитель грузовика проехал на красный и устроил аварию с 2 погибшими на Кубани

Авария произошла 11 марта около 17:00 на 29 км+500 м трассы А-146 «Краснодар — Верхнебаканский» в Северском районе.

По предварительным данным, 37-летний водитель грузовика «ГАЗ 3302» при повороте налево на регулируемом перекрестке проехал на красный свет. Он не уступил дорогу автомобилю Skoda под управлением 42-летнего водителя, который ехал прямо по встречной полосе.

В результате ДТП двоих пассажиров легковушки госпитализировали. Водитель скончался спустя три часа после аварии, еще один мужчина, его 44-летний пассажир, скончался в течение суток, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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