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Два пассажира легковушки погибли в жестком ДТП в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-passazhira-legkovushki-pogibli-v-zhestkom-dtp-v-krasnodarskom-krae
Два пассажира легковушки погибли в жестком ДТП в Краснодарском крае
Фото Госавтоинспекции Кубани

Смертельная авария произошла 11 марта в 7:10 на 75 км автодороги Новороссийск — Керчь.

По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением, выехал с проезжей части и врезался в опору освещения и дорожное ограждение.

В результате ДТП погибли два пассажира: мужчины 43 и 48 лет. Водитель отделался незначительными травмами, ему назначили амбулаторное лечение, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: мотоциклист погиб, врезавшись на большой скорости в автобус в Ейске. Смертельное ДТП произошло 11 марта около 11:30 на улице им. Карла Либкнехта.

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