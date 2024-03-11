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Мотоциклист погиб, врезавшись на большой скорости в автобус в Ейске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mototsiklist-pogib-vrezavshis-na-bolshoj-skorosti-v-avtobus-v-ejske
Мотоциклист погиб, врезавшись на большой скорости в автобус в Ейске
Фото Госавтоинспекции Кубани

Смертельное ДТП произошло 11 марта около 11:30 на улице им. Карла Либкнехта.

Предварительно, 34-летний мужчина ехал на мотоцикле Yamaha и врезался в автобус ПАЗ, движущийся перед ним. Мотоциклист скончался в больнице через некоторое время от полученных травм.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Известно, что причиной аварии стало несоблюдение дистанции и превышение скорости. Мужчина купил мотоцикл только на выходных и не успел поставить транспорт на учет, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с иномаркой в Каневском районе. Смертельная авария произошла 10 марта около 19:50 на трассе «Каневская — Большой Челбас».

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