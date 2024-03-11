Мотоциклист погиб, врезавшись на большой скорости в автобус в Ейске

Смертельное ДТП произошло 11 марта около 11:30 на улице им. Карла Либкнехта.

Предварительно, 34-летний мужчина ехал на мотоцикле Yamaha и врезался в автобус ПАЗ, движущийся перед ним. Мотоциклист скончался в больнице через некоторое время от полученных травм.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Известно, что причиной аварии стало несоблюдение дистанции и превышение скорости. Мужчина купил мотоцикл только на выходных и не успел поставить транспорт на учет, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с иномаркой в Каневском районе. Смертельная авария произошла 10 марта около 19:50 на трассе «Каневская — Большой Челбас».