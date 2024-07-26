Водитель легковушки проехал на красный свет и сбил мотоцикл на Кубани

Авария произошла вечером 25 июля на улице Фрунзе в Кореновске.

По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Volkswagen повернул налево на красный свет и сбил мотоцикл Yamaha, который ехал во встречном направлении.

В результате аварии 41-летнего мотоциклиста госпитализировали, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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