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Водитель легковушки проехал на красный свет и сбил мотоцикл на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-legkovushki-proehal-na-krasnyj-svet-i-sbil-mototsikl-na-kubani
Водитель легковушки проехал на красный свет и сбил мотоцикл на Кубани
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла вечером 25 июля на улице Фрунзе в Кореновске.

По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Volkswagen повернул налево на красный свет и сбил мотоцикл Yamaha, который ехал во встречном направлении.

В результате аварии 41-летнего мотоциклиста госпитализировали, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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