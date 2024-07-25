Девушка на Audi протаранила кафе в центре Краснодара, перепутав педали

ДТП произошло днем 25 июля на улице Мира по пути к улице Красной.

Предварительно, 40-летняя женщина ехала за рулем Audi и не справилась с управлением при повороте на парковку. В результате она снесла столб с дорожными знаками, проехалась по бордюру, газону и деревянному подиуму уличного кафе, а затем въехала в летнюю веранду и стеклянные стены заведения.

По словам водителя, она потеряла управление после того, как у нее соскользнула нога с педали. В результате ДТП никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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