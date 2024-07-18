Водитель легковушки пострадал в ДТП с грузовой «Газелью» под Краснодаром

Жесткая авария произошла 18 июля в 8:30 возле поселка Белозерного.

По предварительным данным, 24-летний водитель грузовой «Газели» двигался со стороны Белозерного в сторону станицы Марьянской и врезался в автомобиль Mazda, которым управлял 36-летний мужчина, двигавшийся в противоположном направлении.

В результате ДТП водитель Mazda получил травмы, его доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка, идет административное расследование, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

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