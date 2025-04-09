Водитель легковушки пострадал в ДТП на встречке в Сочи

Авария произошла 8 апреля около 13:00 в районе 150 км трассы Джубга—Сочи—границы с Республикой Абхазия.

По предварительным данным, 24-летний водитель «Лада Калина» на закруглении мокрой дороги не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Mercedes, за рулем которого находился 47-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получил водитель отечественной легковушки. Ему назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает ГОсавтоинспеция Кубани в Telegram.

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