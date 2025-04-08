Массовая авария с участием КамАЗа произошла в Каневском районе

Авария с участием КамАЗа, двух «Газелей и легковушки произошла 8 апреля на 112-м километре трассы Краснодар — Ейск.

По предварительным данным, водитель КамАЗа не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля «Газель» и столкнулся с ним.

От удара «Газель» продолжила движение и врезалась в легковой автомобиль Kia Rio, который, в свою очередь, столкнулся еще с одной попутной «Газелью».

В результате ДТП все четыре автомобиля получили механические повреждения. Пострадавших нет. Движение на участке трассы полностью восстановлено, сообщает ОМВД России по Каневскому району.

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Водитель автомобиля BMW при выезде не уступил дорогу ехавшему по главной КамАЗу. После столкновения большегруз наехал на дорожное ограждение слева и столкнулся с встречными ВАЗ-2104 и грузовой «Газелью». В результате ДТП водитель КамАЗа получил травмы, его госпитализировали.

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