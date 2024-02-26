Водитель легковушки погибла в массовом ДТП в Белореченском районе

Смертельная авария произошла 23 февраля около 15:00 на улице Ленина в Белореченске.

По предварительным данным, 21-летний водитель «ГАЗ» на неравнозначном перекрестке не уступил дорогу LADA под управлением 26-летнего мужчины, который ехал по главной дороге, и столкнулся с ним.

От удара LADA врезалась в автомобиль KIA под управлением 56-летней женщины, ехавший навстречу.

В результате аварии водитель автомобиля KIA скончалась в больнице от полученных травм, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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