Один человек погиб и двое пострадали в скатившейся с обрыва машине в Сочи

Авария произошла 26 февраля на улице Володарского в Хостинском районе Сочи.

По предварительным данным, 41-летний водитель Hyundai превысил скорость, потерял управление и съехал с дороги, из-за чего иномарка слетела в обрыв.

В результате ДТП погиб водитель легковушки, его пассажиры, 36-летняя местная жительница и 8-летний мальчик, госпитализированы.

«Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что вы несете огромную ответственность за свои действия на дороге и безопасность других участников дорожного движения. Чтобы избежать трагедии на дороге, неукоснительно соблюдайте требования ПДД», — сообщает пресс-служба УМВД по Сочи.

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