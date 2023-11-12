Водитель легковушки погиб, выехав с дороги и влетев в столб в Краснодарском крае

Смертельное ДТП произошло ночью 12 ноября на трассе М-4 «Дон» в Кореновске.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора» двигался в сторону города Краснодара с превышением скорости, съехал с трассы и врезался в столб освещения.

В результате аварии водитель отечественной легковушки погиб на месте происшествия, сообщает пресс-служба ОМВД по Кореновскому району.

Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

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