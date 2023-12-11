Водитель легковушки погиб, врезавшись во встречную фуру в Туапсинском районе
Происшествия
11.12.2023 11:06
Авария произошла 9 декабря в 23:15 на 5-м километре трассы Джубга — Сочи.
По предварительным данным, 34 летний житель Горячего Ключа ехал за рулем автомобиля Kia Cerato ехал со стороны Сочи, выехал на встречную полосу и врезался в большегруз MAN.
В результате ДТП водитель Kia погиб на месте аварии до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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