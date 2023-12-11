Два водителя и пассажир пострадали в ДТП в Абинском районе

Авария с участием двух иномарок произошла 10 декабря около 16:30 на 66-м километре трассы Краснодар — Верхнебаканский.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки Volkswagen Passat разворачивался с полосы, предназначенной для движения прямо и направо, не уступил дорогу едущему по крайней левой полосе попутному автомобилю Chery Tiggo.

В результате ДТП оба водителя и пассажир автомобиля Volkswagen получили травмы и были госпитализированы в ЦРБ Абинска.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекции Абинского района в Telegram.

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