Два водителя и пассажир пострадали в ДТП в Абинском районе
Происшествия
11.12.2023 10:45
Авария с участием двух иномарок произошла 10 декабря около 16:30 на 66-м километре трассы Краснодар — Верхнебаканский.
По предварительным данным, водитель автомобиля марки Volkswagen Passat разворачивался с полосы, предназначенной для движения прямо и направо, не уступил дорогу едущему по крайней левой полосе попутному автомобилю Chery Tiggo.
В результате ДТП оба водителя и пассажир автомобиля Volkswagen получили травмы и были госпитализированы в ЦРБ Абинска.
Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекции Абинского района в Telegram.
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