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Два водителя и пассажир пострадали в ДТП в Абинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-voditelya-i-passazhir-postradali-v-dtp-v-abinskom-rajone
Два водителя и пассажир пострадали в ДТП в Абинском районе
Фото t.me/gibdd_abinsk

Авария с участием двух иномарок произошла 10 декабря около 16:30 на 66-м километре трассы Краснодар — Верхнебаканский.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки Volkswagen Passat разворачивался с полосы, предназначенной для движения прямо и направо, не уступил дорогу едущему по крайней левой полосе попутному автомобилю Chery Tiggo.

В результате ДТП оба водителя и пассажир автомобиля Volkswagen получили травмы и были госпитализированы в ЦРБ Абинска.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекции Абинского района в Telegram.

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