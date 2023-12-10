Массовое ДТП на встречке с двумя грузовиками MAN произошло в Краснодарском крае
Происшествия
10.12.2023 12:23
Авария произошла утром 10 декабря в Абинском районе на федеральной трассе А-146.
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля MAN выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Hyundai. После этого фура продолжила движение и столкнулась с другим грузовиком MAN.
В результате аварии пострадали водители грузовиков. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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