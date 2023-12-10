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Массовое ДТП на встречке с двумя грузовиками MAN произошло в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/massovoe-dtp-na-vstrechke-s-dvumya-gruzovikami-man-proizoshlo-v-krasnodarskom-krae
Массовое ДТП на встречке с двумя грузовиками MAN произошло в Краснодарском крае
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла утром 10 декабря в Абинском районе на федеральной трассе А-146.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля MAN выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Hyundai. После этого фура продолжила движение и столкнулась с другим грузовиком MAN.

В результате аварии пострадали водители грузовиков. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре иномарка после ДТП вылетела на тротуар на улице Красной. Дорожное происшествие случилось утром 10 декабря на пересечении улиц Красной и Бабушкина возле Триумфальной арки.

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