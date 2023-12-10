В Краснодаре иномарка после ДТП вылетела на тротуар на улице Красной

Дорожное происшествие случилось утром 10 декабря на пересечении улиц Красной и Бабушкина возле Триумфальной арки.

Очевидец снял последствия аварии на видео и опубликовал в соцсетях. На кадрах видно, что иномарка вылетела на тротуар центральной аллеи улицы Красной. У автомобиля были серьезные механические повреждения в передней и задней части.

Подробности ДТП в центре Краснодара пока неизвестны. Информация о происшествии уточняется.

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