Водитель легковушки погиб, врезавшись в опору ЛЭП в Краснодарском крае

Авария произошла 19 августа около 0:00 в станице Бжедуховской в Белореченском районе.

По предварительным данным, 30-летний мужчина ехал за рулем ВАЗ-2107 не выбрал безопасную скорость, машина съехала с дороги и врезалась в столб ЛЭП. В результате ДТП водитель погиб в больнице.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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