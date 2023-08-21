Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Водитель легковушки погиб, врезавшись в опору ЛЭП в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-legkovushki-pogib-vrezavshis-v-oporu-lep-v-krasnodarskom-krae
Водитель легковушки погиб, врезавшись в опору ЛЭП в Краснодарском крае
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 19 августа около 0:00 в станице Бжедуховской в Белореченском районе.

По предварительным данным, 30-летний мужчина ехал за рулем ВАЗ-2107 не выбрал безопасную скорость, машина съехала с дороги и врезалась в столб ЛЭП. В результате ДТП водитель погиб в больнице.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: один человек погиб, еще один пострадал в ДТП на встречке в Сочи.

Статьи
День государственного флага России: история и традиции
День государственного флага России: история и традиции
5 секретов долголетия китайцев
5 секретов долголетия китайцев
Красивый маникюр: базовый набор для домашнего ухода за ногтями
Красивый маникюр: базовый набор для домашнего ухода за ногтями
Психолог объяснила, отчего женщины чаще страдают расстройством пищевого поведения
Психолог объяснила, отчего женщины чаще страдают расстройством пищевого поведения
Омерзительная восьмерка: 8 самых опасных блюд уличного питания летом
Омерзительная восьмерка: 8 самых опасных блюд уличного питания летом
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях