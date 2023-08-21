Один человек погиб, еще один пострадал в ДТП на встречке в Сочи

Две аварии с тяжелыми последствиями произошли ночью 20 августа на территории города-курорта.

Первое ДТП произошло на объездной дороге. Там автомобиль ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Tahoe. От полученных травм водитель отечественной легковушки умер в больнице.

Вторая авария при аналогичных обстоятельствах произошла на улице Гастелло в Адлерском районе. Водитель мотоцикла выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Kia. В результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

В настоящее время фактам аварий в полиции проводится проверка, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

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