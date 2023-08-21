Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Один человек погиб, еще один пострадал в ДТП на встречке в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/odin-chelovek-pogib-eshhe-odin-postradal-v-dtp-na-vstrechke-v-sochi?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Один человек погиб, еще один пострадал в ДТП на встречке в Сочи
Фото t.me/police_sochi

Две аварии с тяжелыми последствиями произошли ночью 20 августа на территории города-курорта.

Первое ДТП произошло на объездной дороге. Там автомобиль ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Tahoe. От полученных травм водитель отечественной легковушки умер в больнице.

Вторая авария при аналогичных обстоятельствах произошла на улице Гастелло в Адлерском районе. Водитель мотоцикла выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Kia. В результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

В настоящее время фактам аварий в полиции проводится проверка, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

Читайте также: микроавтобус с пятью детьми влетел в КамАЗ под Краснодаром, есть погибший.

Статьи
Судороги в ногах: что вызывает и как быстро унять боль
Судороги в ногах: что вызывает и как быстро унять боль
Интуитивное питание: что это такое и чем питаться
Интуитивное питание: что это такое и чем питаться
Какой сегодня праздник: что отмечают 21 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 21 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 августа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях