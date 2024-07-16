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Водитель легковушки погиб в массовой аварии на встречке в Усть-Лабинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-legkovushki-pogib-v-massovoj-avarii-na-vstrechke-v-ust-labinskom-rajone?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Водитель легковушки погиб в массовой аварии на встречке в Усть-Лабинском районе
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 15 июля в 21:30 на 28 км трассы «Выселки — Кирпильская».

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу, где врезался в автомобили «ГАЗ» и BMW.

В результате ДТП виновник аварии скончался на месте до приезда скорой помощи.

«Госавтоинспекция напоминает, что выезд на полосу встречного движения является самой распространенной причиной дорожных происшествий, при которых гибнут и получают тяжелые травмы участники дорожного движения», — сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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