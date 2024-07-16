Пятеро туристов пострадали в аварии в Краснодарском крае

ДТП произошло 15 июля около 11:00 на трассе «Краснодар — Ейск» в Каневском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Subaru, который ехал во встречном направлении.

В результате аварии пострадали пять человек — жители Ростовской и Московской областей, среди них двое детей 7 и 10 лет. Всех участников ДТП доставили в Каневскую ЦРБ с различными травмами.

По факту аварии проводится административное расследование. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ОМВД России по Каневскому району.

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