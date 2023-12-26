Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с внедорожником на встречке на Кубани

Смертельная авария произошла 25 декабря около 22:00 на 2 км автодороги Гулькевичи — Чалыгин — Михайловская.

По предварительной информации, 63-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 выехал на полосу встречного движения и врезался в машину ВАЗ-2121.

В результате ДТП водитель ВАЗ-21099 погиб на месте от полученных травм. Пассажир «Нивы» получил серьезные травмы, его госпитализировали.

Полицейские выясняют все обстоятельства аварии в Гулькевичском районе, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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