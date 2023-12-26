Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с внедорожником на встречке на Кубани
Происшествия
26.12.2023 11:10
Смертельная авария произошла 25 декабря около 22:00 на 2 км автодороги Гулькевичи — Чалыгин — Михайловская.
По предварительной информации, 63-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 выехал на полосу встречного движения и врезался в машину ВАЗ-2121.
В результате ДТП водитель ВАЗ-21099 погиб на месте от полученных травм. Пассажир «Нивы» получил серьезные травмы, его госпитализировали.
Полицейские выясняют все обстоятельства аварии в Гулькевичском районе, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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