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Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с внедорожником на встречке на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-legkovushki-pogib-v-lobovom-dtp-s-vnedorozhnikom-na-vstrechke-na-kubani
Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с внедорожником на встречке на Кубани
Фото Госавтоинспекции Кубани

Смертельная авария произошла 25 декабря около 22:00 на 2 км автодороги Гулькевичи — Чалыгин — Михайловская.

По предварительной информации, 63-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 выехал на полосу встречного движения и врезался в машину ВАЗ-2121.

В результате ДТП водитель ВАЗ-21099 погиб на месте от полученных травм. Пассажир «Нивы» получил серьезные травмы, его госпитализировали.

Полицейские выясняют все обстоятельства аварии в Гулькевичском районе, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: легковушка на большой скорости влетела в фуру в Сочи, пострадали три человека. Авария произошла 25 декабря в 20:40 на 150 км федеральной автодороги Джубга — Сочи — граница с Абхазией около Нижней Хобзы.

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