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Легковушка на большой скорости влетела в фуру в Сочи, пострадали три человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/legkovushka-na-bolshoj-skorosti-vletela-v-furu-v-sochi-postradali-tri-cheloveka
Легковушка на большой скорости влетела в фуру в Сочи, пострадали три человека
Фото Госавтоинспекции Кубани

Авария произошла 25 декабря в 20:40 на 150 км федеральной автодороги Джубга — Сочи — граница с Абхазией около Нижней Хобзы.

По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Priora двигался на большой скорости и не справился с управлением на правом закруглении мокрой дороги. Легковушку занесло и она выехала на полосу встречного движения, где врезалась в грузовой автомобиль MAN TGX.

В результате аварии помощь медиков потребовалась трем пассажирам легковушки, в том числе детям 13 и 8 лет, сообщает Госавтоинспекция Сочи.

Читайте также: два человека погибли и три пострадали в лобовом ДТП в Староминском районе. Смертельное ДТП произошло 24 декабря около 20:00 в районе 183 км на трассе «Краснодар — Ейск».

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