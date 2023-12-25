Два человека погибли и три пострадали в лобовом ДТП в Староминском районе

Смертельное ДТП произошло 24 декабря около 20:00 в районе 183 км на трассе «Краснодар — Ейск».

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Chevrolet под управлением 26-летнего мужчины.

В результате аварии водитель и 69-летний пассажир Hyundai погибли, 63-летняя пассажирка, а также водитель Chevrolet и его 24-летний пассажир получили травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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