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Водитель легковушки погиб в ДТП с фурой в Усть-Лабинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-legkovushki-pogib-v-dtp-s-furoj-v-ust-labinskom-rajone?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Водитель легковушки погиб в ДТП с фурой в Усть-Лабинском районе
Фото t.me/gibdd123ustlab

Авария со смертельным исходом произошла 5 марта в 22:55 в районе 66 км трассы Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края.

По предварительным данным, 46-ти летний водитель ВАЗ—21124 двигался со стороны Кропоткина в сторону Краснодара. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой помощи, сообщает Госавтоинспекция Усть-Лабинского района.

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