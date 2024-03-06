Водитель легковушки погиб в ДТП с фурой в Усть-Лабинском районе

Авария со смертельным исходом произошла 5 марта в 22:55 в районе 66 км трассы Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края.

По предварительным данным, 46-ти летний водитель ВАЗ—21124 двигался со стороны Кропоткина в сторону Краснодара. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой помощи, сообщает Госавтоинспекция Усть-Лабинского района.

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