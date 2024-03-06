Легковушка вылетела с трассы и снесла бетонный столб в Кореновском районе

Авария произошла вечером 5 марта в Кореновском районе.

По предварительным данным, автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и врезалась в опору освещения.

В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован в Кореновскую ЦРБ.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: в БСМП объяснили, почему машина скорой помощи сбила велосипедиста в Краснодаре.