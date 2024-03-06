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Легковушка вылетела с трассы и снесла бетонный столб в Кореновском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/legkovushka-vyletela-s-trassy-i-snesla-betonnyj-stolb-v-korenovskom-rajone
Легковушка вылетела с трассы и снесла бетонный столб в Кореновском районе
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла вечером 5 марта в Кореновском районе.

По предварительным данным, автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и врезалась в опору освещения.

В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован в Кореновскую ЦРБ.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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