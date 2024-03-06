Легковушка вылетела с трассы и снесла бетонный столб в Кореновском районе
Происшествия
06.03.2024 07:44
Авария произошла вечером 5 марта в Кореновском районе.
По предварительным данным, автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и врезалась в опору освещения.
В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован в Кореновскую ЦРБ.
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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