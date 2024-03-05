В БСМП объяснили, почему машина скорой помощи сбила велосипедиста в Краснодаре

Дорожное происшествие случилось 4 марта около 8:00 на улице Солнечной — на участке между Российской и Московской.

Очевидец снял ДТП на видеорегистратор и выложил в социальные сети. На кадрах видно, что машина скорой помощи выехала на встречную полосу, чтобы объехать пробку, и на регулируемом пешеходном переходе сбила велосипедиста.

Инцидент прокомментировали в Больнице скорой медицинской помощи Краснодарского края.

«Машина действительно ехала на красный свет, что мы имеем право делать, если спешим на экстренный вызов и у автомобиля включены проблесковые маячки», — рассказала замглавного врача краевой БСМП Елена Геращенко.

Она уточнила, что велосипедист проигнорировал правила дорожного движения и упал после столкновения с машиной скорой помощи.

По словам Геращенко, медики осмотрели сбитого велосипедиста и оказали необходимую помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.

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