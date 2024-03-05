В Абинском районе грузовик насмерть сбил пенсионерку и скрылся

Смертельное ДТП произошло 4 марта около 11:050 в районе станицы Холмской на трассе А-146 «Краснодар — Верхнебаканский».

По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля MAN TGX с полуприцепом Wielton сбил 75-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

После наезда водитель скрылся с места ДТП — его разыскали в течение суток.

В результате аварии женщину с многочисленными травмами госпитализировали, но там она скончалась в течение нескольких часов, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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