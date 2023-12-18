Водитель легковушки погиб в ДТП с фурой на встречке в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 17 декабря около 22:00 на 18 км автодороги Джубга — Сочи — граница с республикой Абхазии в Туапсинском районе.

Предварительно, 33-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и его занесло на полосу встречного движения. Там он врезался в грузовой автомобиль Scania под управлением 33-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани.

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