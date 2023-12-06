Водитель легковушки погиб в ДТП с большегрузом в Новороссийске

Авария с участием двух легковых автомобилей и большегруза произошла 6 декабря около 21:00 на 134-м километре трассы Краснодар — Верхнебаканский под Новороссийском.

По предварительным данным, 32-летний водитель Hyundai Getz не выдержал безопасную дистанцию и по касательной столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. После этого Getz врезался во встречный грузовик Iveco.

В результате ДТП водитель Hyundai Getz от полученных травм погиб на месте аварии. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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