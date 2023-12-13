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Водитель легковушки погиб в ДТП на встречке в Белореченском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-legkovushki-pogib-v-dtp-na-vstrechke-v-belorechenskom-rajone
Водитель легковушки погиб в ДТП на встречке в Белореченском районе
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла вечером 12 декабря на 16-м километре дороги Белореченск — Нижневеденеевский в Белореченском районе.

По предварительным данным, 34-летний водитель легкового автомобиля Hyundai Accent выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем Hyundai Genesis.

В результате ДТП водитель Hyundai Accent погиб на месте происшествия. На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции, они организовали безопасное движение на участке трассы, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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