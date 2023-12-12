Электросамокатчик сбил 10-летнюю девочку на перекрестке в Сочи

ДТП произошло 11 декабря в 17:10 на Батумском шоссе возле дома № 28 в Дагомысе.

По предварительным данным, водитель электросамоката не уступил дорогу и наехал на 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть на нерегулируемом перекрестке.

В результате происшествия школьнице потребовалась помощь медиков, сообщает Госавтоинспекция Сочи.

Следственный отдел по Лазаревскому району города Сочи незамедлительно организовал доследственную проверку по факту этого ДТП. Известно, что пострадавшую девочку госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе личность электросамокатчика, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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