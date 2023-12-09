На Кубани нашли водителя, который насмерть сбил 84-летнюю женщину и скрылся

Смертельная авария произошла 7 декабря около 18:00 на улице Уманской в станице Каневской.

Водитель на иномарке сбил пожилую женщину, которая шла по краю проезжей части, и уехал. Пенсионерка скончалась в больнице.

Каневская полиция начала розыск подозреваемого и очевидцев произошедшего. Оперативно-розыскные группы обследовали место ДТП, опросили возможных свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и осматривали каждую машину, похожую на разыскиваемую.

В результате на одной из улиц в станице Стародеревянковской был обнаружен автомобиль Chevrolet Cruze с характерным повреждением и его 43-летний владелец.

Мужчина дал признательные показания, сейчас с ним работают следователи, сообщает пресс-служба ОМВД России по Каневскому району.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после наезда пожилую женщину с травмами доставили в Каневскую ЦРБ, однако спасти ее жизнь не удалось.