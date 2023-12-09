В Каневском районе разыскивают очевидцев ДТП, в котором погиб 84-летний пешеход

Смертельная авария произошла 7 декабря в 17:55 на улице Уманской в станице Каневской. Водитель наехал на пожилую женщину и скрылся с места ДТП.

Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле ехал по улице Уманской в сторону улицы Мира и напротив дома № 4 наехал на 84-летнюю пенсионерку, которая шла по краю проезжей части во встречном направлении. Водитель скрылся с места аварии.

Пожилую женщину с травмами доставили в Каневскую ЦРБ, однако спасти ее жизнь не удалось, и она скончалась, сообщает пресс-служба ОМВД России по Каневскому району.

Сотрудники полиции просят возможных очевидцев происшествия позвонить по номеру телефона: 8(86164) 4-57-02.

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