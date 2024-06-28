Водитель легковушки погиб в аварии с грузовиком на Кубани

Смертельное ДТП произошло 28 июня в 15:50 на 58 км трассы «Краснодар — Верхнебаканский».

По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» врезался в движущийся в попутном направлении автомобиль Ford с полуприцепом Kogel.

В результате аварии виновник погиб на месте, двоих его пассажиров госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России пи Краснодарскому краю.

Читайте также: в массовом ДТП в Горячем Ключе пострадали двое детей.