В массовом ДТП в Горячем Ключе пострадали двое детей

Авария произошла 28 июня около 10:00 на трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа.

По предварительным данным, водитель автомобиля HAVAL на первом закруглении дорогие при перестроении не уступил автомобилю KIA. Машины столкнулись, от удара KIA врезался в движущиеся по встречной полосе автомобили Lada, Audi, Reno и Mitsubishi.

В результате аварии 16-летнюю девочку госпитализировали с травмами, а 8-летнему мальчику назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«На трассе М-4 «Дон» в результате столкновения нескольких легковых автомобилей пострадали 6 человек, в том числе, 2 ребенка. На месте работали 2 бригады скорой. Всем пострадавшим медицинская помощь оказана на месте», — написал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в Telegram.

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