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Две легковушки и маршрутка столкнулись на Западном обходе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dve-legkovushki-i-marshrutka-stolknulis-na-zapadnom-obhode-krasnodara
Две легковушки и маршрутка столкнулись на Западном обходе Краснодара
Фото t.me/kuban24

Авария с участием легковых автомобилей и маршрутного автобуса произошла 28 июня около 11:00 в районе Немецкой деревни на Западном обходе Краснодара.

Об аварии в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, столкнулись два легковых автомобиля и маршрутный автобус. По предварительным данным, пострадали несколько человек. На место происшествия прибыла скорая помощь, пострадавших госпитализируют с места аварии.

По словам очевидцев, движение транспорта на Западном Обходе полностью перекрыто. Информация о ДТП уточняется.

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