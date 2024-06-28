Водитель легковушки погиб после ДТП с фурой в Сочи

Смертельная авария с участием легкового и грузового автомобилей произошла 28 июня в 4:55 на 151-м километре Федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Kia выехал на встречную полосу и там взрезался в грузовик MAN.

В результате ДТП водитель легковушки получил тяжелые травмы, его госпитализировали в больницу, где он скончался.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

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